Marc Engelmann ist FDP-Kandidat für OB-Wahl in Mainz

Marc Engelmann heißt der Kandidat, den die FDP ins Rennen um die Wahl zum Oberbürgermeister oder zur Oberbürgermeisterin in Mainz schickt.

Der 32-Jährige wurde am Donnerstagabend einstimmig vom Kreisvorstand bestimmt und am Freitag vorgestellt. Am 15. November entscheidet ein FDP-Sonderparteitag endgültig über die Kandidatur.

"Ich freue mich sehr, dass ich ins Rennen gehen darf!"

Für die Liberalen ins Rennen um das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin gehen zu dürfen, sei toll. Sein Hauptaugenmerk wolle er auf die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger legen, vor allem im Bereich der Mieten. Aber auch die Digitalisierung der Verwaltung sei ihm wichtig.

Kritik an Grüner Tempo-30-Politik in Mainz

Ein weiteres wichtiges Thema ist für Engelmann der Verkehr in der Stadt. Vor allem kritisiert er die Tempo-30-Zonen auf wichtigen Straßen, wie der Rheinachse und der Kaiserstraße. Tempo 30 sei sinnvoll, wo viele Fußverkehr sei, aber nicht auf Hauptverkehrsachsen. Dadurch würde der Verkehr nur länger in der Stadt gehalten und der ÖPNV ausgebremst.

Zurzeit werde in Mainz Bundesrecht missbraucht, um eine Ideologie durchzudrücken, sagte Engelmann mit Blick auf das von den Grünen geführte Verkehrsdezernat. In der Straßenverkehrsordnung sei klar definiert, wo Tempo 30 Schilder stehen dürften. Manche Schilder in Mainz seien aber eher politisch motiviert aufgestellt worden als juristisch und fachlich korrekt, so Engelmann im SWR-Interview. Mit ihm als Oberbürgermeister würde es das nicht geben.

Engelmann ist promovierter Volljurist und seit vergangenem Jahr Mitglied des Kreisvorstandes der FDP. Er arbeitet als Anwalt für ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn.

Der gebürtige Mainzer ist verheiratet und hat ein Kind.

OB-Wahl im Februar geplant

Die Mainzer wählen voraussichtlich am 12. Februar 2023 und damit genau eine Woche vor dem Fastnachtswochenende ihr neues Stadtoberhaupt. Die Wahl ist notwendig geworden, weil Oberbürgermeister Michael Ebling Nachfolger des zurückgetretenen rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (beide SPD) wurde.

Manuela Matz kandidiert für CDU Mainz

Die SPD hat Mareike von Jungenfeld nominiert. Für die CDU kandidiert Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz. Der parteilose Unternehmer Nino Haase tritt auch wieder an, diesmal aber nicht mit Unterstützung der CDU, sondern als unabhängiger Kandidat. Am Samstag wollen die Grünen bekanntgeben, wen sie ins Rennen schicken.