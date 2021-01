Das Mainzer Unternehmen Biontech darf seinen Impfstoff auch im hessischen Marburg herstellen. Mit der Produktion werde bereits im Februar begonnen. Kommende Woche soll weniger Impfstoff ausgeliefert werden, als zunächst zugesagt.

Das zuständige Regierungspräsidium in Gießen gab jetzt grünes Licht für den Umbau und Betrieb der Produktionsstätte, die Biontech in Marburg gekauft hatte. Das teilte die hessische Landesregierung am Freitag in Wiesbaden mit. Biontech kündigte an, dass es wie geplant beim Produktionsbeginn im Februar bleibe.

Dem Unternehmen zufolge vergehen zwischen der Herstellung und der Freigabe des kontrollierten Vakzins dann üblicherweise etwa vier Wochen.

Bis Ende Juni sollen 250 Millionen Dosen produziert werden

Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Für das gesamte Jahr streben die Mainzer nach eigenen Angaben hier 750 Millionen Dosen an.

Hessen werde mit der Impfstoffproduktion am Standort Marburg eine zentrale Rolle einnehmen bei der Bekämpfung des Infektionsgeschehens, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Marburger Anlage Teil eines Pharma-Parks

Biontech hatte das Marburger Werk vor einigen Wochen vom Schweizer Pharma-Konzern Novartis übernommen. Die Anlage muss noch für die Impfstoffproduktion umgestellt werden. Der Marburger Produktionsstandort mit 300 Mitarbeitern gehört zu einem Pharma-Park, wo mehrere pharmazeutische Firmen angesiedelt sind.

Biontech produziert bereits in Mainz sowie im belgischen Puurs. Hinzu kommt das Pfizer-Netzwerk mit drei Standorten in den USA

Kommende Woche weniger Lieferung

Biontech und Pfizer erklärten zudem, dass sie in der kommenden Woche weniger Impfstoff an europäische Länder liefern würden. "Ab der Woche vom 25. Januar werden wir wieder zum ursprünglichen Zeitplan für die Lieferungen in die Europäische Union zurückkehren (100 Prozent) und die Auslieferungen ab der Woche vom 15. Februar erhöhen (über 100 Prozent), so dass wir in der Lage sein werden, die volle zugesagte Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal und deutlich mehr im zweiten Quartal zu liefern", teilten die Unternehmen am Freitagabend mit.

Um diese Erweiterung möglich zu machen, seien Anpassungen im Produktionsprozess notwendig. Dies sei der Grund für die vorübergehende Verringerung der ausgelieferten Dosen im Pfizer-Werk im belgischen Puurs, hieß es. Die EU-Kommission, die EU-Mitgliedsstaaten und andere betroffene Länder würden über die aktualisierten Liefertermine informiert.