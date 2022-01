In Worms hat ein Mann gestern Abend gedroht sich selbst anzuzünden. Anschließend, so die Polizei, verschanzte er sich in seiner Wohnung in einem Wormser Mehrfamilienhaus. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Haus wurde geräumt. Der Polizei gelang es schließlich den Mann zum Aufgeben zu überreden. Er wurde aus seiner Wohnung geholt. Anschließend konnten die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen.