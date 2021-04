Ein Mann ist in Alsheim im Kreis Alzey-Worms von einem Auto überrollt worden, das er gerade gekauft hatte. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann schwer verletzt. An einer Rampe in einem Autohaus, an der der Wagen verladen wurde, hatte sich offenbar ein Haken des Zugseils gelöst, das am Fahrzeug befestigt war. Der Mann versuchte daraufhin, das rollende Auto selbst anzuhalten. Mitarbeiter des Autohauses halfen dem Mann – er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.