Mann wieder mit Würgeschlangen in der Stadt unterwegs

Am Dienstag hatte ein Mann aus Wiesbaden in Mainz für Aufregung gesorgt: Er war mit zwei Würgeschlangen in der Stadt unterwegs. Jetzt ist der Mann wieder mit den Tieren aufgetaucht. Wie die Polizei berichtet, hatten ihn Zeugen am Bahnhofsvorplatz gesehen und gemeldet. Bei der Kontrolle durch eine Polizeistreife habe sich der 39-Jährige uneinsichtig gezeigt und aggressiv verhalten. Deshalb sei ihm ein Platzverweis erteilt worden. Aufgrund seines Verhaltens und der Vermutung, dass er wieder mit den Schlangen herumlaufen werde, wurden die Tiere sichergestellt und durch die Feuerwehr in ein Tierheim gebracht. Nach Angaben der Polizei drohen dem Mann vorerst keine Strafen. Allerdings prüfe das Veterinäramt jetzt, ob die Schlangen artgerecht gehalten wurden oder ob Tierquälerei vorliege.