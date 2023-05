per Mail teilen

In Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er hatte zuvor mit einem großen Messer hantiert und sich stundenlang in einer Wohnung verschanzt.

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in Nierstein. Ein 31-Jähriger aus dem benachbarten Oppenheim war mit einem großen Messer durch die Stadt gelaufen. Anwohner hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Noch bevor sie in Nierstein eintraf, verschanzte sich der Mann in der Wohnung seines 14-jährigen Neffen.

Als er nach mehreren Stunden versuchte, über ein Fenster im ersten Stock zu fliehen, griff die Polizei zu und nahm den Mann fest. Er selbst und sein Neffe blieben unverletzt.

Vor dem Haus in Nierstein, in dem sich der Mann in einer Wohnung verschanzt hatte, standen Polizisten. SWR Ilona Hartmann

Der 31-Jährige wird aktuell medizinisch betreut. Die Polizei vermutet, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation war. Insgesamt waren mehr als 50 Polizistinnen und Polizisten in Nierstein im Einsatz.