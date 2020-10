Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen ein Mann eingeleitet, der im Mainzer Hauptbahnhof einen Polizisten verletzt haben soll. In einer Mitteilung heißt es, Bundespolizisten hätten den Beschuldigten kontrollieren wollen, weil dieser nach Marihuana gerochen habe. Dieser sei aber weggerannt. Ein Polizei habe sich ihm in den Weg gestellt, daraufhin sei der Mann in den Polizisten hinein gesprungen und habe so ihn verletzt. Der verletzte Beamte habe den Verdächtigen dennoch festhalten können. Bei einer Durchsuchung haben die Polizisten dann mehrere Gramm Marihuana gefunden.