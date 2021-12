Mann sticht Lebensgefährtin nieder

per Mail teilen

Ein 33-jähriger Mann hat seine Lebensgefährtin während eines Streits lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die beiden in ihrer gemeinsamen Wohnung in Worms am Montagabend gestritten. Dabei soll der Mann mit erheblicher Gewalteinwirkung und einem Messer die Frau lebensgefährlich verletzt haben. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert. Die Frau konnte mit einer Notoperation gerettet werden.

Laut Polizei ist der Mann wenig später in der Nähe der Wohnung festgenommen worden. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige ist bereits wegen Verkehrsdelikten, Unterhaltspflichtverletzung und Körperverletzungsdelikten vorbestraft.