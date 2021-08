Ein Mann hat in Wiesbaden einen Herzinfarkt in einem Reisebus durch eine perfekte Rettungskette überlebt. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte der Insasse des Doppeldecker-Busses während der Fahrt einen Herzstillstand erlitten und benötigte sofort Hilfe. Per Telefon leitete die Rettungsstelle die Mitreisenden bei der Ersten Hilfe an, während der Notarzt zum Bus fuhr. Dieser belebte den Mann dann erfolgreich wieder. Da der Patient im Oberdeck des Busses lag, musste die Heckscheibe eingeschlagen werden. Der Mann wurde schließlich mit einer Drehleiter durch die Scheibe gehoben und in ein Krankenhaus gebracht.