Mann torkelt auf Straße herum

Ein Mann ist am Donnerstagabend in Mainz-Bretzenheim torkelnd auf die Straße gelaufen und hat versucht, Autos anzuhalten. Autofahrer berichteten der Polizei, dass der Mann sich aggressiv in den Weg gestellt und die Autos an der Weiterfahrt gehindert habe. Nach dem die alarmierten Polizeibeamten ihm einen Platzverweis erteilt hatten, versuchte der 36-Jährige erneut die Fahrbahn zu betreten. Zu seinem eigenen Schutz nahmen die Beamten den Mann schließlich in Gewahrsam, er hatte 2,6 Promille Alkohol im Blut.