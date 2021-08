per Mail teilen

Ein Mann ist am Samstagabend von der Außenwand der Mainzer Zitadelle abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, kletterte der Mann auf der Mauer, verlor den Halt und stürzte etwa acht Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen und Knochenbrüche zu. Der Kletterer wurde im Krankenhaus stabilisiert und noch in der Nacht operiert.