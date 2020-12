Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Todes eines Mannes in Heidesheim. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, war der Mann am Montagmorgen zunächst dadurch aufgefallen, dass er in einer Straße der Gemeinde von Haus zu Haus lief und sich Bewohnern gegenüber aggressiv, aber auch verwirrt verhielt. Wenig später habe er Anzeichen einer Erkrankung gezeigt und das Bewusstsein verloren. Er starb noch während der Rettungsdienst ihn versorgte. Der Leichnam des Mannes wurde am Dienstagvormittag obduziert. Ergebnisse liegen laut Polizei frühestens in zwei Wochen vor.