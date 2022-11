Mann stirbt nach Schlägerei in Bad Kreuznacher Gaststätte

In einer Bad Kreuznacher Gaststätte ist am Freitagabend eine Auseinandersetzung eskaliert. Ein 41-jähriger Mann starb später im Krankenhaus.

Da die Ermittlungen noch in vollem Gange sind, gibt es bislang nur wenige Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Bekannt ist, dass es am späten Freitagabend in einer Gaststätte in der Innenstadt von Bad Kreuznach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen ist. Dabei seien verschiedene Hieb- und Stichwaffen zum Einsatz gekommen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Mann stirbt im Krankenhaus

Bei der Auseinandersetzung wurde ein 41-jähriger Mann aus Bad Kreuznach lebensgefährlich verletzt, drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für den 41-Jährigen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät, er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung ist bislang nichts bekannt.