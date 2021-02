per Mail teilen

Die Polizei ermittelt, nachdem in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) offenbar ein Mann von einem anderen umgebracht wurde. Über die Hintergründe der Tat ist bislang noch nichts bekannt.

Nach Informationen der Allgemeinen Zeitung Mainz handelt es sich bei dem Toten um einen 68-jährigen Mann aus Gensingen. Nach Angaben der Polizei in Mainz war am Mittwochvormittag ein Notruf von Zeugen eingegangen. Sie meldeten eine "Bedrohungslage in einem Privatanwesen". Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, sei der 68-Jährige bereits tot gewesen. Ein 30-jähriger Tatverdächtiger sei noch vor Ort festgenommen worden.

Details noch unbekannt

Bislang ist weder bekannt, wie genau der 68-Jährige getötet wurde, noch in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen. Zu den genauen Umständen und Hintergründen der Tat könne man aus ermittlungstaktischen Gründen auch bislang noch keine Angaben machen, so die Polizei. Der Fall liege jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Einzelheiten sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.