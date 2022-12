Dramatischer Feuerwehreinsatz in Wiesbaden

In der Nacht zum Montag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden-Dotzheim. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Kurz vor Mitternacht gingen bei der Wiesbadener Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein. Laut Feuerwehr berichteten die Anrufer, dass es in ihrem Mietshaus brennt. Rauch und Feuer würden ihnen die Fluchtwege abschneiden. Viele Menschen rufen um Hilfe Als die Einsatzkräfte das Gebäude erreichten, schlugen schon die Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Viele Menschen standen an den benachbarten Fenstern und riefen um Hilfe. Die Rettungskräfte holten die Bewohner mit Drehleitern aus dem Haus. Reanimation erfolglos - Mann stirbt Gleichzeitig gingen mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten in das brennende Haus. Dort fanden sie in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, einen Mann. Sie trugen ihn nach draußen. Die Rettungskräfte begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Laut Feuerwehr kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch während des Einsatzes. 21 Hausbewohner gerettet Insgesamt hat die Feuerwehr 21 Menschen aus dem Haus gerettet. Sie alle blieben unverletzt. Warum in der Wohnung des verstorbenen Mannes das Feuer ausgebrochen war, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.