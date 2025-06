per Mail teilen

Ein Mann aus dem Raum Bad Kreuznach soll tausende Fotos und Filme besessen und hergestellt haben, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen. Ab heute muss er sich vor dem Bad Kreuznacher Amtsgericht verantworten.

Bei einer Hausdurchsuchung waren bei dem 35-jährigen Angeklagten mehr als 12.000 "kinderpornografische" Fotos und Videos sichergestellt worden. So berichtet es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Weitere 6.400 Dateien zeigten den Missbrauch von Jugendlichen.

Darum ist der Begriff Kinderpornografie problematisch Der Begriff "Kinderpornografie" gilt als problematisch, weil er die Realität des sexuellen Missbrauchs von Kindern verschleiert und verharmlost. Es geht hierbei nicht um Pornografie im klassischen Sinne, die freiwillig und legal ist, sondern um die fotografische und filmische Dokumentation schwerster Verbrechen. Empfohlen werden deshalb unter anderem die Formulierungen "Missbrauchsabbildungen", "Darstellung von sexueller Gewalt" oder "Abbildungen von sexuellem Missbrauch von Kindern". Im Strafrecht ist der Begriff "Kinderpornografie" aber weiterhin als Tatbestand verankert. In vielen Ländern, darunter Deutschland, gibt es aber Bestrebungen, das zu ändern. Quellen: Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs Polizeiberatung.de

Fotocollage von sechsjährigem Mädchen

Die Vorwürfe gegen den Mann reichen noch weiter. So soll er das Vertrauen einer Bekannten ausgenutzt haben, um Collagen mit Fotos ihrer Tochter zu erstellen. Die Mutter soll vermutet haben, dass ihre sechsjährige Tochter missbraucht worden sei. Sie soll deshalb drei Fotos vom Intimbereich des Kindes an den Angeklagten geschickt haben.

Diese Fotos habe der Angeklagte in mehreren Collagen verwendet, so die Anklage. Dabei habe er auch Fotos von sich selbst eingefügt, so dass es aussah, als habe er Sex mit dem Mädchen.

Fotos zeigen schweren Missbrauch von Kindern

Die vielen tausend Fotos und Filme, die bei dem Mann sichergestellt wurden, zeigen laut Staatsanwaltschaft überwiegend den schweren sexuellen Missbrauch der Opfer. Dabei handelt es sich in allen Fällen um Mädchen. Diese waren zum Zeitpunkt der Taten überwiegend sehr jung - zwischen wenigen Monaten und fünf Jahren alt.