Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt worden

Ein Mann ist in Wiesbaden offenbar bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, tauchte er am frühen Donnerstagmorgen in einem Krankenhaus in Wiesbaden auf. Was der Mann über seine Verletzung dort erzählte, sei dem Krankenhauspersonal komisch vorgekommen. Die Mitarbeitenden hätten deshalb die Polizei verständigt. Nach Angaben eines Polizeisprechers haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass die Verletzungen des Mannes offenbar bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann in einer Wohnung in der Wiesbadener Innenstadt entstanden sind. Die Kriminalpolizei sei zurzeit vor Ort, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Über die genaueren Hintergründe gebe es noch keine Informationen.