Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der am frühen Sonntagmorgen in Erbes-Büdesheim mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen hat. Nach Angaben der Polizei hatte er sich durch eine private Feier in der Nachbarschaft gestört gefühlt. Nach einem kurzen Wortgefecht habe der 36-Jährige die Waffe geholt und mehrfach in Richtung der Gäste geschossen. Verletzt wurde niemand. Einigen Gästen gelang es, dem Mann die Waffe abzunehmen. Daraufhin flüchtete er, konnte aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.