Mann dreht völlig durch

In Mainz ist am Mittwochmittag ein 20-Jähriger vollkommen ausgerastet. Wie die Polizei berichtet, griff er mehrere Personen an und hatte Waffen bei sich. Erst habe der Mann sich während einer Autofahrt mit seiner Lebensgefährtin gestritten, so die Polizei. Auf dem Parkplatz eines Busunternehmens habe er die Freundin dann mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die Frau sei mit dem Auto geflüchtet. Dann habe der 20-Jährige einen Bus attackiert und zwei Mitarbeiter des Busunternehmens angegriffen. Nachdem er davongerannt war, konnte er kurze Zeit später von der Polizei kontrolliert werden. Dabei habe er eine Pistole gezogen, diese aber weggeworfen. Die Polizei konnte ihn nach eigenen Angaben nur mit einem Taser stoppen. Bei einer Durchsuchung hätten die Beamten bei ihm ein Messer, einen Schlagstock und geringe Mengen Drogen gefunden. Aufgrund seines psychischen Zustandes sei er dann in eine Klinik gebracht worden.