In der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs ist am Mittwoch ein Security-Mitarbeiter von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ihm zuvor den Eintritt in das Einkaufszentrum Lilien-Carré verwehrt, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Daraufhin soll der Mann ein Messer gezückt und ihm gedroht haben. Anschließend sei er geflohen. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Sie teilte mit, der mutmaßliche Messerangreifer sei mittlerweile in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden.