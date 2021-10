Mann mit zwei Schlangen unterwegs

per Mail teilen

Die Mainzer Polizei ermittelt gegen einen Mann, weil dieser mit zwei Würgeschlangen im Stadtteil Laubenheim unterwegs war. Die Schlangen seien jeweils circa 1,50 Meter lang gewesen, hätten aber zahm und ungefährlich gewirkt, so die Polizei. Der Mann aus Wiesbaden sei dennoch angewiesen worden, die Tiere in einer Box zu transportieren, was er auch tat. Später wurden die Beamten zum Hauptbahnhof gerufen. Dort warfen sich der Mann aus Wiesbaden sowie ein 38-jähriger Mainzer eine der Schlangen gegenseitig zu. Das Veterinäramt prüft jetzt, ob eine Tierwohlgefährdung vorliegt.