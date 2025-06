Mann läuft mit Messer durch Mainzer Neustadt

Er war betrunken und stach mit einem Messer mehrere Male in die Luft. Erst am Abend konnte die Polizei den 51-jährigen Mann festnehmen.

Per Notruf wurde die Polizei am Montagnachmittag über einen Mann informiert, der mit einem Messer unterwegs war. Der 51-Jährige war aufgefallen, weil er wild gestikulierend auf der Straße in der Mainzer Neustadt herumlief und ziellos in die Luft stach.

Als die Polizisten eintrafen, konnten sie den Mann jedoch nicht finden.

Mann mit Messer war auf Fest erneut auffällig

Knapp zwei Stunden später tauchte der Mann auf einem Fest am Goetheplatz auf. Auch hier hatten laut Polizei Passanten beobachtet, dass er ein Messer in der Hand hält.

Dieses Mal konnte die Polizei ihn stellen. Da er betrunken und uneinsichtig war, musste er die Nacht in der Polizeiwache verbringen. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.