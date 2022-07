Mann kommt nach Hammer-Angriff in Psychiatrie

per Mail teilen

Ein Mann, der seinen Nachbarn in Mainz-Finthen unter anderem mit einem Hammer angegriffen und verletzt hat, kommt in die Psychiatrie. Das hat das Mainzer Landgericht entschieden. Außerdem muss der Verurteilte die Kosten des Gerichtsverfahrens zahlen. Vor Gericht wurde bewiesen, dass der 33-jährige Mainzer an einer psychischen Störung leidet. Er war wegen versuchten Totschlags angeklagt. Ihm war vorgeworfen worden, den Nachbarn grundlos erst mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und anschließend gewürgt zu haben.