Ein 29-jähriger Mann ist in der Wormser Innenstadt niedergestochen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am Mittwochabend in Begleitung eines Freundes unterwegs, als er von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Diese hätten getreten, geschlagen und mit einem Messer auf den 29-Jährigen eingestochen, so die Polizei. Der Begleiter wurde leicht verletzt. Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter des Ordnungsamtes sei zu Hilfe geeilt, daraufhin seien die Angreifer geflohen. Der schwerverletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.