In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 22-jähriger Mann in Worms ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann vor dem Hauptbahnhof von zwei Männern angesprochen und dann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Anschließend stahlen die beiden Männer seinen Geldbeutel. Der 22-Jährige erlitt durch den Schlag eine Platzwunde am Kopf. Die Täter konnten fliehen.