Toter in Wiesbaden: Polizei nimmt Bekannten fest

Nachdem ein Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden war, geht die Staatsanwaltschaft von einem Verbrechen aus. Die Polizei hat einen 20-Jährigen festgenommen.

Der 20-Jährige wurde am Mittwochabend in Wiesbaden-Schierstein festgenommen. Er war mit dem Auto des 53-Jährigen unterwegs. Nach Angaben der Polizei wird die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragen. Im Laufe des Tages soll Haftbefehl erlassen werden.

Mann wurde von Freundin gefunden

Der 53-Jährige war am Mittwochmittag tot in seiner Wohnung in der Nähe des Schwimmbades Kleinfeldchen gefunden worden. Die Lebensgefährtin hatte den Mann gegen 12:30 Uhr entdeckt und die Polizei gerufen. Ein Arzt stellte den Tod des Mannes fest. Die Kripo sicherte Spuren.

Nach Angaben der Polizei hat der 53-Jährige Verletzungen, die sowohl auf stumpfe, als auch auf scharfe Gewalteinwirkung schließen lassen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.