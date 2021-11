87-jähriger Mann wird vermisst

Seit Samstagabend wird der 87-jährige Silvio C. aus Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) vermisst. Er ist nach Polizeiangaben auf Medikamente angewiesen und kann nur schlecht sehen. Er spricht italienisch, versteht deutsch, kann sich aber aufgrund einer Erkrankung schlecht ausdrücken. Herr C. ist schlank, etwa 1,65-1,7 Meter groß, hat einen Schnurrbart, kurze weiße Haare, eine Brille und Hörgeräte. Er trägt vermutlich eine schwarze Jacke, ein Hemd mit Weste, eine schwarze Hose und Slipper. Wer den Mann gesehen hat, kann sich an den Notruf oder an die örtliche Polizei wenden.