Sechs Jahre Haft für Mordversuch an Geliebtem der Ehefrau in Mainz

Das Mainzer Landgericht hat einen Mann wegen versuchten Mordes zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte den Geliebten seiner Ehefrau mit einem Messer attackiert.

Das Mainzer Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 40-jährige Angeklagte im April dieses Jahres im Mainzer Bleichenviertel den Geliebten seiner Frau auf offener Straße angegriffen hatte. Dabei habe er sich seinem Opfer von hinten genähert und ihm mit einem Messer tief in den Hals geschnitten.

Zeugen verhinderten Schlimmeres

Danach habe er versucht, noch weiter auf den Mann einzustechen und dabei gerufen: "Ich bringe dich um". Nur durch das Eingreifen von Zeugen, die ihn vom Opfer wegzogen hätten, sei noch Schlimmeres verhindert worden, so das Gericht.

Angriff war laut Gericht geplant

Von der Affäre seiner Ehefrau habe der Angeklagte zum Tatzeitpunkt gewusst. Er habe die beiden in der Mainzer Innenstadt gesucht und gefunden. Der Angriff auf den Geliebten sei also geplant gewesen und als Mordversuch zu werten, so das Gericht, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses zugegeben, dass es zwischen ihm und dem 33-jährigen Opfer zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Er habe den Mann aber nicht verletzen wollen, so der Angeklagte vor Gericht. Dieser Aussage schenkte das Gericht keinen Glauben.