Mann wegen Hautfarbe angegriffen

In Mainz ist ein Mann aufgrund seiner dunklen Hautfarbe angegriffen worden. Laut Polizei war der 22-Jährige am späten Freitagnachmittag im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld unterwegs. Als er auf einem Bürgersteig an einer Gruppe von vier Männern vorbeilief, habe ihm einer unvermittelt mit der Faust auf den Brustkorb geschlagen, so ein Polizeisprecher. Anschließend sei das Opfer noch von einem anderen festgehalten und vom ersten Täter getreten sowie rassistisch beleidigt worden. Als zwei Männer der Gruppe daraufhin eingriffen flohen alle vier. Hinweise nimmt die Polizei in Mainz entgegen.