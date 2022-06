In Mainz ist am Montag ein Mann von einer drei Meter hohen Kaimauer in den Rhein gestürzt. Der 26-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Freundin abends am Rheinufer unterwegs. Dort fiel ihm sein Handy aus der Hand und in den Rhein. Als der junge Mann es auffangen wollte, stürzte er in den Fluss und teilweise auf die dortigen Steine am Ufer. Die Feuerwehr rettete den Mann mit einer Leiter, er wurde leicht verletzt.