Ein junger Mann ist am Samstagabend an einer Bushaltestelle in Mainz überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizei wollte der 20-Jährige seiner kleinen Schwester gegen 21 Uhr am Schillerplatz etwas Bargeld geben. Ein Unbekannter habe ihm im Vorbeigehen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und das daraufhin heruntergefallene Geld gestohlen. Hinweise nimmt die Mainzer Polizei entgegen.