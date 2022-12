Mann in Flörsheim erstochen

Im hessischen Flörsheim ist am Freitagabend ein Mann erstochen worden. Nach Angaben der Polizei hatten es vorher einen Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer gegeben.

Die Tat habe sich in aller Öffentlichkeit gegen 21:45 Uhr ereignet, so ein Polizeisprecher. Die Männer hätten vor einem Haus in der Kapellenstraße, in dem sich unter anderem eine Bar und verschiedene Imbisse befinden, an einem Kiosk gestritten.

Einer habe daraufhin ein Messer gezogen, mehrfach auf sein Opfer eingestochen und den Mann dadurch tödlich verletzt, so der Polizeisprecher weiter. Das Opfer sei noch am Tatort gestorben.

Täter konnte nach Flucht festgenommen werden

Der mutmaßliche Täter, der bei dem Streit ebenfalls verletzt wurde, sei dann geflüchtet, aber kurze Zeit später festgenommen worden. Nach einer ärztlichen Behandlung befindet er sich laut Polizei in Gewahrsam. Er werde vermutlich am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Einzelheiten zur Tat sind derzeit nicht bekannt.