Nach einem Badeunfall im Rhein bei Hamm (Kreis Alzey-Worms) wird nach wie vor ein 20- jähriger Mann vermisst. Nach Polizeiinformationen wollten sich vier Männer am Sonntag im Rhein abkühlen.

Dabei soll der 20-Jährige untergegangen sein. Die drei Männer bezeichneten sich und die vermisste Person laut Polizei als "wenig gute Schwimmer". Aufgrund anfänglicher Verständigungsprobleme war die Polizei zunächst irrtümlich davon ausgegangen, dass die Vierergruppe am frühen Sonntagnachmittag den Rhein von Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) aus in Richtung Eich in Rheinhessen durchschwimmen wollten. Dabei sei der Vermisste untergegangen.

Nach mehreren Stunden hat die Wasserschutzpolizei die Suche nach dem Mann jetzt aufgegeben. Sie geht davon aus, dass der 20-Jährige vermutlich ertrunken ist.

Bereits im Juni war an gleicher Stelle ein 55-Jähriger beim Schwimmen ertrunken. Sein 19-jähriger Sohn, der ebenfalls im Wasser war, konnte sich ans Ufer retten, der Vater wurde abgetrieben. Sein Leichnam wurde wenige Tage später in Mainz-Laubenheim im Wasser gefunden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsschwimmer warnen erneut vor dem Rhein als Badegewässer. Dieses Jahr hat es in der Region bereits mehrere tödliche Badeunfälle gegeben.