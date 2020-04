per Mail teilen

Ein Mann ist in Bodenheim im Kreis Mainz-Bingen mehrmals von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann zuvor mit seinem Hund an dem Grundstück vorbeigelaufen, auf dem sich der Jagdterrier befand. Der Hund habe den Mann verfolgt und mehrmals gebissen. Laut Polizei sei dem Mann beinahe ein Fingerglied abgetrennt worden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik nach Ludwigshafen geflogen.