Ein Passant hat in Wiesbaden einem Mädchen geholfen, das sexuell belästigt wurde. Nach Polizeiangaben war die 15-Jährige am Dienstag gegen 20:30 Uhr zu Fuß zwischen Schlachthof und Hauptbahnhof unterwegs, als sie von einem Unbekannten unsittlich berührt worden sein soll. Das sah ein 18-jähriger Mann und schritt ein. Der Unbekannte schlug daraufhin auf den Mann ein. Dieser konnte sich unverletzt in eine nahegelegene Polizeiwache retten, der Täter flüchtete. Laut Polizei soll er etwa 1, 80 Meter groß und sehr schlank sein. Er trug einen Dreitage-Bart und schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei entgegen.