Mann gerät am Mainzer Hauptbahnhof unter einen Zug

Ein älterer Mann ist am Freitagnachmittag im Mainzer Hauptbahnhof unter einem Zug eingeklemmt gewesen. Er konnte befreit werden und hat überlebt.

Laut Bundespolizei ist der Mann von einem Bahnsteig vor einen gerade einfahrenden Zug auf die Schienen gestürzt. Warum sei noch unklar. Der Mann wurde von dem Zug erfasst und unter ihm eingeklemmt, erklärte die Bundespolizei dem SWR.

Mann nicht lebensgefährlich verletzt

Die Feuerwehr konnte den älteren Mann befreien. Für die Rettungsaktion musste der Mainzer Hauptbahnhof teilweise gesperrt werden. Nach Angaben der Notärzte hat der Mann sich an den Händen und am Kopf verletzt. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zug, der den Mann erfasst hatte, war laut Bundespolizei bis auf den Zugführer und eine Schaffnerin leer. Er sollte zur Abfahrt bereitgestellt werden.

Der Mainzer Hauptbahnhof musste für den Rettungseinsatz teilweise gesperrt werden. Inzwischen läuft der Zugverkehr wieder an.