Ein Mann aus Mainz ist am Samstagabend im Eulensee in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) ums Leben gekommen. Zeugen hatten zuvor eine Person in einer Notlage gemeldet. Knapp 30 Minuten später sei der Mann aus dem Wasser geborgen worden, heißt es im Polizeibericht. Trotz intensiver Reanimationsversuche sei der 58-Jährige noch vor Ort gestorben. Angeforderte Rettungshubschrauber kamen nicht mehr zum Einsatz. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.