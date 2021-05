per Mail teilen

Die Polizei hat in Worms einen offenbar verwirrter Mann festgenommen, der mit einem Elektroschocker unterwegs war. Zeugen hatten sich gemeldet und berichtet, der Mann laufe Richtung Innenstadt. Er konnte am Wormser Obermarkt festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte er sich den Elektroschocker selbst gebaut. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik nach Alzey gebracht.