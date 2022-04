Mann kommt mit Stichverletzungen in Apotheke

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, nachdem am Donnerstagmorgen ein Mann mit schweren Verletzungen in einer Binger Apotheke aufgetaucht ist. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um Stich- und Schnittverletzungen. Der 41-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Anschließend seien Spuren an einem möglichen Tatort gesichert worden. Inzwischen sei ein 28-jähriger in Gewahrsam genommen worden, der mit der Tat zu tun haben könnte, so die Polizei. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unklar.