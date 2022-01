Mann mit Hund an Fußgängerüberweg überfahren

Ein 67-Jähriger und sein Hund sind bei einem Autounfall in Mainz-Mombach überfahren worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, sein Hund starb. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall bereits am Freitagnachmittag. Ein 79 Jahre alte Mainzer hatte demnach mit seinem Mercedes die Kreuzstraße in Richtung Mainz-Gonsenheim befahren. An einem Kreisverkehr übersah er vermutlich den Fußgänger, der mit seinem Hund über den Fußgängerüberweg ging und erfasste diesen. Der Fußgänger kam laut Polizei mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus - der Hund wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Der Mercedes-Fahrer musste zur Untersuchung ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.