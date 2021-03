Eine Spezialeinheit der Polizei hat am Dienstag in Bingen einen 49-jährigen Mann festgenommen. Zeugen hatten davor Schüsse aus einer Dachgeschosswohnung gemeldet. Nach Angaben der Beamten war der Mann der Polizei bereits bekannt. Das Mehrfamilienhaus wurde nach den Schüssen großräumig abgesperrt. Als der Mann festgenommen wurde, hätte er ein Messer am Gürtel getragen. Außerdem fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe. Der tatverdächtige Mann ist mittlerweile in eine Klinik eingeliefert worden.