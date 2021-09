Bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in der Mainzer Neustadt ist gestern Abend eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Mann selbst den Notruf gewählt und gesagt, er liege hilflos in dem Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen sei. Nach dem Eintreffen retteten die Feuerwehrleute zuerst den 50-Jährigen, dabei benötigten sie schweren Atemschutz. Der Mann wurde schwer verletzt. Das Feuer in der Wohnung konnte dann schnell gelöscht werden. Nach den Löscharbeiten konnten alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses in ihre Wohnungen zurück.