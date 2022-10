Mann bei Brand in Bad Kreuznach schwer verletzt

Feuer in Doppelhaushälfte

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Er befindet sich in einer Fachklinik.

Nach Angaben der Polizei hat sich der 40-Jährige schwerste Verbrennungen an den Beinen zugezogen. Er wurde in eine Fachklinik nach Ludwigshafen gebracht, sein Zustand sei stabil. Das Feuer war am frühen Morgen gegen 4 Uhr im ersten Obergeschoss des Wohnhauses ausgebrochen. Der 40-jähriger Mann, der laut Polizei, die komplette Etage bewohnt, konnte sich nicht mehr rechtzeitig retten. Er wurde von einem Familienmitglied und einem vorbeikommenden Passanten zur Haustür getragen. Bewohnerin mit Rauchgasvergiftung Neben dem Opfer haben sich laut Polizei noch drei weitere Personen in dem Haus aufgehalten. Sie konnten sich vor den Flammen retten. Die 62-jährige Mutter des Verletzten kam jedoch mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand gegen 5:30 Uhr gelöscht werden. Das Feuer sei mutmaßlich aus Unachtsamkeit entstanden. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Doppelhaushälfte ist nicht mehr bewohnbar, laut Polizei entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die andere Hälfte wurde nicht beschädigt. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch nicht klar. Die Ermittler hätten am Tatort keine Hinweise auf eine elektrische oder natürliche Brandursache gefunden. Deshalb würde jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.