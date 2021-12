per Mail teilen

In der Nacht zu Dienstag hat ein 22-jähriger Mann aus Wiesbaden unter anderem mit einer Schreckschusspistole für einen Polizeieinsatz. Wie ein Sprecher mitteilt, hatte der Mann die Waffe gleich mehrfach gegen Passanten gerichtet und auch abgedrückt. Außerdem hat er seine Ex-Freundin und deren Familie via Handy mit dem Tod bedroht. Als er dann am Wiesbadener Hauptbahnhof einem Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug, wurde er von der Polizei fest genommen.