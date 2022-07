Im hessischen Vilmar an der Lahn ist ein Mann aus Wiesbaden bei einem Unfall in einer Schleusenanlage ums Leben gekommen. Laut Polizei stand der Mann am Dienstagnachmittag am Rand der Schleusenmauer. Als alle Boote die Anlage verlassen hatten, sei er mit einem Kopfsprung ins Wasser gesprungen, so eine Polizeisprecherin. Da die Schleuse aber nur 70 Zentimeter Wasser führte, habe sich der Mann schwerste Kopfverletzungen zugezogen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb.