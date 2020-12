per Mail teilen

In Wiesbaden ist ein betrunkener Fußgänger von einem Linienbus Dienstagabend erfasst worden. Der 37-jährige wurde dabei schwer verletzt, berichtet die Polizei. Der Mann torkelte am Platz der Deutschen Einheit laut Zeugenaussagen vom Bussteig auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines herannahenden Busses wollte noch ausweichen, doch der Fußgänger stieß seitlich gegen den Bus und geriet mit seinen Beinen unter die Räder. Er wurde in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert.