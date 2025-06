per Mail teilen

Malte Rieth von der DLRG in Mainz erklärt, dass für mutwillig ausgelöste Rettungseinsätze im Rhein durchaus eine Rechnung an den Geretteten gestellt werden kann. Für den Helikoptereinsatz zur Rettung eines Betrunkenen, der von der Theodor-Heuss-Brücke gesprungen ist, könnten so mehrere Tausend Euro Kosten berechnet werden.