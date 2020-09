In einigen Mainzer Stadtteilen gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, um vor allem abends nach Hause zu kommen, unabhängig vom ÖPNV und Taxis. Shuttle-Service lautet das Stichwort.

Zehn Elektro-Kleinbusse werden ab Dienstag täglich zwischen 18 und 4 Uhr durch die fünf nordwestlichen Mainzer Stadtteile, Drais, Finthen, Gonsenheim, Hartenberg-Münchfeld und Mombach fahren. Außerdem halten sie am Bismarckplatz und am Hauptbahnhof-West. Insgesamt stoppen sie laut Mainzer Mobilität an rund 1.000 Haltepunkten und an regulären ÖPNV-Haltestellen.

Mit App bestellen und bezahlen

Das Ganze funktioniert ohne feste Abfahrtszeiten und ohne feste Strecken. Wer mitfahren möchte, muss die Fahrzeuge per App anfordern. Die maximale Wartezeit soll 15 Minuten betragen. Gezahlt wird auch mit der App. Die Kosten liegen zwischen einem Euro, wenn man im Besitz einer Fahrkarte der Mainzer Mobilität ist, und maximal fünf Euro. Die App ist kostenlos in den jeweiligen App-Stores erhältlich.

"Pooling" soll Umwelt entlasten

Wichtig ist nach Angaben der Mainzer Mobilität, dass Bestellungen gebündelt, also "gepoolt" werden. Das heißt, sollte ein Fahrgast ein Ziel in der Nähe eines anderen haben, nimmt das Fahrzeug beide Personen mit, so Geschäftsführer Jochen Erlhof.

Wie im Bus mit Maske

In Corona-Zeiten ist das Thema Abstandsregelung natürlich wichtig. Nach Angaben der Mainzer Mobilität bieten die Kleinbusse Platz für sechs Fahrgäste, corona-bedingt werden aber erstmal nur jeweils drei Personen befördert. Generell gilt wie in allen Bussen und Bahnen der Mainzer Verkehrsgesellschaft die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz für die Dauer der Fahrt zu tragen.

Pilotprojekt soll ein Jahr getestet werden

Das Pilotprojekt ist zunächst für ein Jahr geplant. Es sollte bereits im Mai beginnen, wurde corona-bedingt allerdings verschoben. Laut Jochen Erlhof kostet das Projekt 1,6 Millionen Euro, die Hälfte wird durch ein Bundesprogramm finanziert.