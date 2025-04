per Mail teilen

Der Unfall passierte am Montagnachmittag in Hessen: Eine Autofahrerin prallte mit dem Motorroller eines 55-jährigen Mannes zusammen. Auf dem Roller saß auch die 17-Jährige.

Für die Jugendliche kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei starb die 17-Jährige noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Sie saß hinten auf dem Motorroller, vorne am Lenker war ihr Stiefvater, als der Unfall auf der Bundesstraße 486 zwischen Mörfelden und Rüsselsheim passierte.

Warum Frau in Motorroller krachte, ist unklar

Laut Polizei prallte eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in den Motorroller. Warum, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Der 55-jährige Stiefvater des Mädchens erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. In ihrem Wagen saß ein 11-jähriges Mädchen. Das erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Malteser Mainz in tiefer Trauer um 17-Jährige

Bestürzt und traurig über den Tod der 17-Jährigen sind unter anderem die Malteser in Mainz. Die junge Mainzerin sei in der Hilfsorganisation sehr aktiv gewesen, schreiben sie in einem Instagram-Post. Auch ihr Stiefvater sei Mitglied bei den Maltesern.