Die Buden auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt müssen nicht schließen. Das hat die Stadt beschlossen. Für Besucher gilt 2G.

Der Mainzer Weihnachtsmarkt geht trotz der Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie weiter. Das hat der Verwaltungsstab der Stadt am Mittwoch entschieden. Ein Sprecher der Stadt sagte, dass der Weihnachtsmarkt bislang problemlos laufe und auch von Gästen gut angenommen werde. Es gilt 2G und Maskenpflicht in Anstehsituationen. Der Mainzer Weihnachtsmarkt am Dom ist noch bis zum 23. Dezember geöffnet. Die Märkte der Mainzer Winter-Zeit auf dem Schiller-, Neubrunnen- und Bahnhofsvorplatz schließen am 30. Dezember.

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden geöffnet

In Wiesbaden auf dem Sternschnuppenmarkt gilt nach Angaben der Stadt in dem Gastro-Bereich das 2G-Modell nach der aktuellen Coronavirus-Schutzverordnung. Das bedeutet: Zugang nur für Genesene und Geimpfte, sowie für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Sie müssen ein gültiges Attest vorlegen. Ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren brauchen einen negativen Corona-Test.

Kaiserslautern zieht die Notbremse

Im ganzen Land haben wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen Weihnachtsmärkte erst geöffnet und wurden dann wieder geschlossen, zum Beispiel in Landau oder Neustadt an der Weinstraße. In Kaiserslautern kam das Aus für den Weihnachtsmarkt am Mittwoch. Einen Tag zuvor hatte die Stadt es nach eigenen Angaben noch für möglich gehalten einen pandemiekonformen Weihnachtsmarkt zu ermöglichen. Nun müssen die Buden am kommenden Samstag schließen.